Тренер «Сочи»: Можно перенести матч с «Тамбовом» на резервный день

Главный тренер «Сочи»прокомментировал вспышку коронавируса в команде, из-за которой не состоится матч 29-го тура РПЛ с

«Болезнь у ребят проходит бессимптомно. В связи с высочайшей загруженностью лаборатория выдала нам только сегодня утром результаты тестов. 9 оказались положительными.

Мы сразу же уведомили об этом. Действуем по ситуации. Матч с "Тамбовом" не состоится.

Можем остаться на карантине в Нижнем Новгороде, не исключаем такого развития событий. Но все-таки надеемся аккуратненько вернуться домой и сдать тесты. Действуем в рамках регламента.

Засчитают ли "Сочи" поражение со счетом 0:3? Пока не знаю. Почему матч некуда перенести? Можно сыграть в резервный день, 19 июля.

Рассчитываем, не рассчитываем... Но почему бы не допустить такой вариант?

Да, мы не пошли на перенос матча с "Ростовом". Об этом и речь. Поэтому мы и не настаиваем на переносе. Понимаем, что в такой ситуации может оказаться любой клуб.

"Ростов", "Оренбург", теперь мы. Никто не жалеет "Оренбург", который в итоге вылетел.

Где 9 человек могли заболеть? Я домыслами не занимаюсь. Все было под контролем. Мы соблюдали социальную дистанцию, дезинфекцию. Чартерные рейсы и так далее.

Не было клинических проявлений. Но сегодняшние тесты преподнесли нам вот такой сюрприз», — сказал тренер «Спорт-Экспресс». 0