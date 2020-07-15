Гасперини: «Аталанта» не должна забывать, что ПСЖ — великолепная команда

Главный тренерпрокомментировал разгромную победу над(6:2) в 33-м туре Серии А, а также рассказал о подготовке к встречам св 1/4 финала Лиге чемпионов.

«Выступления в Лиге Европы, а затем в Лиге чемпионов помогли нам повзрослеть и привыкнуть к другому уровню. Мы готовимся к ПСЖ, но также хотим сражаться до конца в Серии А. Я думаю, что лучший способ быть готовым к 12 августа — продолжать играть в чемпионате с правильным настроем, интенсивностью и сосредоточенностью.

Я в курсе, что ПСЖ проведет две кубковые игры во Франции перед Лигой чемпионов. Не знаю, что лучше: провести 13 игр в Серии А, как мы, или два матча плюс несколько товарищеских. Посмотрим. Это все равно, что говорить, что мы играем каждые три дня, поэтому устали. Я в это вообще не верю. Также не верю, что ПСЖ будет неподготовленным, потому что они не проводили официальных матчей.

Я еще не изучал Неймара и Мбаппе, но это одни из лучших игроков в мире. Мы не должны забывать, что ПСЖ — великолепная команда. Когда вы сталкиваетесь с клубами этого уровня, вы можете изучить их сильные и слабые стороны, но не должны менять свою философию. В чем я уверен, так это в том, что эти игры не закончатся со счетом 0:0», — цитирует Гасперини Football Italia. 0