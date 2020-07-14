Лэмпард: Никогда не надеялся, что в ЛЧ попадет лишняя команда

Главный тренервысказался о решении CAS, который удовлетворил апелляцию

«Я занимал в этом вопросе нейтральную позицию. Я немного знаю об этом деле. Как и другие, я просто услышал результат слушаний утром.

Я не могу смотреть в будущее. Нам предстоит провести несколько матчей, и мы хотим победить в них. Затем посмотрим, позволит ли нам это попасть в Лигу чемпионов.

Никогда не надеялся, что в ЛЧ попадет лишняя команда. Мы смотрим только на себя. Если мы выиграем достаточно игр, то сможем попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

На данный момент «Челси» занимает в таблице АПЛ третье место с 60 очками. Конкуренты за два места в зоне Лиги чемпионов, «Лестер» и «Манчестер Юнайтед», отстают на одно очко. 0