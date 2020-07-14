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    Лэмпард: Никогда не надеялся, что в ЛЧ попадет лишняя команда

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о решении CAS, который удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити».

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Я занимал в этом вопросе нейтральную позицию. Я немного знаю об этом деле. Как и другие, я просто услышал результат слушаний утром.

    Я не могу смотреть в будущее. Нам предстоит провести несколько матчей, и мы хотим победить в них. Затем посмотрим, позволит ли нам это попасть в Лигу чемпионов.

    Никогда не надеялся, что в ЛЧ попадет лишняя команда. Мы смотрим только на себя. Если мы выиграем достаточно игр, то сможем попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

    На данный момент «Челси» занимает в таблице АПЛ третье место с 60 очками. Конкуренты за два места в зоне Лиги чемпионов, «Лестер» и «Манчестер Юнайтед», отстают на одно очко. 0

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