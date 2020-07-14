Бейл может бесплатно уйти из «Реала»

Нападающийможет стать свободным агентом в летнее трансферное окно 2020 года, сообщает ABC.

По информации источника, мадридский клуб может пойти на досрочное расторжение контракта с валлийцем. Такое решение может быть продиктовано финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Текущее соглашение Бэйла рассчитано до лета 2022 года, однако футболист намерен сменить команду в ближайшее время.

Ранее «Реал» неоднократно пытался продать Гарета, но так и не сумел заключить сделку. Одной из главных проблем является высокая зарплата футболиста, которую ему не готовы сохранить другие клубы при трансфере. 0