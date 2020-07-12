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    Известны стартовые составы «Локомотива» и «Уфы» на матч 28 тура РПЛ

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    В матче 28 тура РПЛ «Локомотив» примет «Уфу». Определены стартовые составы обеих команд.

    Мяч РПЛ
    Мяч РПЛ

    «Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

    Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Чёрный, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Фарфан, Сулейманов.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Терентьев, Круговой, Безденежных, Фомин, Голубев, Урунов, Козлов, Бизяк.

    Запасные: Шафинский, Пуцко, Алиев, Емельянов, Фольмер, Карп, Тилль, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.

    Игра начнется в 16:30 по мск 12 июля. Место проведения — «РЖД Арена». 0

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