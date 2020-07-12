ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Артуро ВидальМесси установил очередной рекорд. Но борьба за титул практически проиграна
  • 20:54
    • «Тоттенхэм» вырвал волевую победу в дерби с «Арсеналом»
  • 20:42
    • «Рубин» спасся от поражения в матче с ЦСКА
  • 20:31
    • Два пенальти принесли «Динамо» победу над «Крыльями»
  • 18:35
    • Гол Фарфана спас «Локо» от поражения в матче с «Уфой»
  • 21:59
    • Карпин: Нет предела человеческой мерзости!
    Все новости спорта

    Карпин: Нет предела человеческой мерзости!

    Футбол Ростов Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил с жесткой критикой РПЛ после завершения матча 28-го тура с «Оренбургом» (0:0).

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Вы сами все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть ног и свежесть мыслей.

    Понятно, что у нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше.

    "Оренбург" и "Ростов" оказались самыми пострадавшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Павла Федоровича Бышовца: "Нет предела человеческой мерзости!" Мерзости и подлости. Все это применимо.

    Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться...

    Кто скрыл, а кто не скрыл больных... Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли... Это ненормальный чемпионат России. И во всем мире об этом говорят», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала РПЛ.

    Напомним, основной состав «Ростова» пропустил первый матч после рестарта из-за карантина. В Сочи сыграла собранная с каникул молодежка из академии клуба (1:10).

    После завершения предписанной изоляции один из лидеров РПЛ победил «Арсенал» — 2:1, а затем сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Крыльями Советов» (0:0) и уступил «Уфе» (1:2).

    «Оренбург» из-за вспышки коронавируса не смог провести домашние матчи с «Краснодаром» и «Уралом», клубу были присуждены поражения. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Уфа» дерзко врывается в борьбу за еврокубки
  • 09/07/2020 в 10:00
    •
  • Прогноз
  • «Гранада» — «Реал»
  • 1.85
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Урал» доставит проблем «Краснодару»
  • «Краснодар» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Сохранит ли «Лестер» место в Лиге чемпионов?
  • «Борнмут» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Позволит ли «Реал» подобраться «Барселоне» ближе?
  • «Гранада» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.21
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Алавес — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.77
  • Экспресс дня 13 июля
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры