«Динамо» — «Крылья Советов»: счет матча 2:0, обзор голов

Московскоеодержало домашнюю победу над самарскими(2:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

На 15-й минуте в ворота гостей был назначен одиннадцатиметровый. Филипп с пенальти хлёстко пробил в нижний угол угол ворот — Фролов угадал направление удара, но спасти команду не сумел.

На 23-й минуте в ворота гостей снова назначили пенальти — Филипп со штрафного навесил на дальнюю штангу, а Карпов руками прихватил Рыкова.

Комличенко с пенальти уверенно пробил в нижний угол ворот — Фролов не дотянулся до мяча.

Уже в компенсированное время «Динамо» осталось в меньшинстве — Плиев вспылил и врезал Поповичу по лицу. Карасёв показал прямую красную карточку динамовцу.

«Динамо», набрав 35 очков поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов», имея в активе 27 очков, занимают 15-е место.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Уфы», а «Крылья Советов» на своем поле встретятся с «Краснодаром».