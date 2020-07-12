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    Два пенальти принесли «Динамо» победу над «Крыльями»

    «Динамо» — «Крылья Советов»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 15-й минуте в ворота гостей был назначен одиннадцатиметровый. Филипп с пенальти хлёстко пробил в нижний угол угол ворот — Фролов угадал направление удара, но спасти команду не сумел.

    На 23-й минуте в ворота гостей снова назначили пенальти — Филипп со штрафного навесил на дальнюю штангу, а Карпов руками прихватил Рыкова.

    Комличенко с пенальти уверенно пробил в нижний угол ворот — Фролов не дотянулся до мяча.

    Уже в компенсированное время «Динамо» осталось в меньшинстве — Плиев вспылил и врезал Поповичу по лицу. Карасёв показал прямую красную карточку динамовцу.

    «Динамо», набрав 35 очков поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов», имея в активе 27 очков, занимают 15-е место.

    В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Уфы», а «Крылья Советов» на своем поле встретятся с «Краснодаром».

    РПЛ. 28-й тур
    «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0 (2:0)
    Голы: Филипп, 15 — с пенальти (1:0). Комличенко, 24 — с пенальти (2:0)«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов (Соснин, 84), Ордец, Скопинцев (Плиев, 69), Юсупов, Жоаузинью, Хильемарк, Игбун (Нжи, 84), Комличенко (Шиманьски, 69), Филипп (Панченко, 38)«Крылья Советов»: Фролов, Чичерин (Киселев, 69), Лысцов, Карпов, Гацкан, Комбаров, Кабутов (Радонич, 37), Антон (Хади, 69), Зиньковский (Смирнов, 57), Глушенков (Молчанов, 57), ПоповичПредупреждения: Карпов, 23. Скопинцев, 32. Комличенко, 35. Радонич, 40. Рыков, 43. Лысцов, 67. Ордец, 71. Комбаров, 90+1. Киселев, 90+3Удаление: Плиев, 90+2
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