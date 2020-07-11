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    Соболев сыграет в атаке «Спартака» против «Сочи»

    «Сочи» — «Спартак»: составы, прогноз, коэффициенты

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    ФК «Сочи» и московский «Спартак» назвали составы команд на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Сочи»: Н. Заболотный, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

    Запасные: Самок, Калугин, Шакуро, Миладинович, Милютин, Бурмистров, Колдунов, Лагатор, Боковой, Немченко, Имбула, Карапетян.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе.

    Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Ларссон.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 2.68, на успех «Сочи» — 2.86, на ничью — 3.58. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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