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    Огорчит ли Кокорин «Спартак» на «Фиште»?

    «Сочи» — «Спартак». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч РПЛ 11 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Спартак»
    Александр Кокорин
    В субботу, 11 июля, «Сочи» на своем поле примет «Спартак» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на арене «Фишт», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Сочи» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Июля 2020 года
    Сочи
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    •  Сочи 20:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.75
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.65
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    «Сочи»

    Отрезок после зимнего перерыва и до приостановки чемпионата «южане» выдали успешный, одолев «Урал» (2:0), «Оренбург» (5:1) и «Краснодар» (2:0).

    Во время карантинной паузы «барсы» провели контрольный матч с «Краснодаром», уступив со счетом 1:4.

    Рестартовал «Сочи» со скандала. Из-за того что в «Ростове» было выявлено шесть случаев COVID, «комбайнеры» привезли молодежный состав, который ничего не смог противопоставить «барсам», проиграв со счетом 1:10.

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    Следующие два матча «Сочи» свел со счетом 1:1, сначала в грозном обменявшись голами с «Ахматом», а потом на своем поле уйдя от поражения в матче с «Динамо».

    В последних матчах «Сочи» на выезде отстоял безголевую ничью с «Локо» и был в Петербурге побежден «Зенитом» со счетом 1:2.

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  • 06/07/2020

    • После 27 туров РПЛ «Сочи» с 30 очками идет на 12-м месте. Разница мячей 39-33, 7 голов забил Александр Кокорин, еще 6 — Андрей Мостовой, по 5 голов у Дмитрий Полоза и Антона Заболотного.

    В первом круге «Сочи» проиграл в Москве со счетом 0:1.

    «Спартак»

    В первом после зимнего перерыва матче «Спартак» одержал гостевую победу над «Динамо» (2:0), а затем в 1/4 финала Кубка России на своем поле одолел ЦСКА со счетом 3:2 в экстра-тайме.

    Затем красно-белые дома уступили «Краснодару» (0:1), пропустив мяч из-за пенальти в концовке матча. Перед паузой в РПЛ «Спартак» в гостях одолел «Оренбург» (3:1).

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  • Вчера

    • Во время подготовки к возобновлению турнира «Спартак» провел контрольный матч с «Динамо» (0:2). Также красно-белые расстались с Андре Шюррле, Лоренсо Мельгарехо и Аязом Гулиевым.

    В первом матче после рестарта РПЛ красно-белые в гостях победили тульский «Арсенал» (3:2), ведя 3:0 и дважды пропустив на последних минутах. Затем «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

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    После этого московский клуб сначала проиграл в гостевом дерби с ЦСКА (0:2), а потом на своем поле проиграл «Тамбову» со счетом 2:3.

    В последнем туре «Спартак» на своем поле сыграл вничью в дерби с «Локомотивом» (1:1) в ходе которого главный тренер команды Доменико Тедеско был удален из технической зоны и может пропустить матч с «Сочи».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 27 туров РПЛ «Спартак» с 33 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 30-31, по 6 голов забил Йордан Ларссон и Эсекиэль Понсе, еще 5 мячей записал на свой счет Зелимхан Бакаев.

    Прогноз и ставки

    На победу «Сочи» букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничейный результат в основное время — 3,30, а на победу «Спартака» — 2,70.

    Серия «Спартака» без побед затянулась, но сочинцы в последних матчах выглядят уверенно. Прогнозируем, что хозяева не проиграют на своем поле.

    Интересны варинаты для ставок ТМ 2,5 за 1.80 и «Обе забьют» за 1.80. 0

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    «Сочи» — «Спартак». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч РПЛ 11 июля 2020 года. Прогноз на «Сочи» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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