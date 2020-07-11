Подпалый: Болельщики должны вернуться и хорошо болеть за «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала»подвел итоги матча с(2:1) в 28-м туре премьер-лиги.

«Сегодня "Арсенал" сыграл дисциплинированно, об этом и просили ребят. Игра была на результат, нужно было дисциплинированно сыграть, прежде всего в обороне.

После четырех пропущенных в прошлой игре надо было сыграть аккуратно, мы разобрали ошибки по горячим следам. Думаю, игра была хорошая, интересная для зрителей, обоюдоострая.

В первом тайме у нас не все получалось в атаке, во втором тайме хорошие моменты были, но, к сожалению, и у наших ворот тоже. Хорошо, что все хорошо закончилось

Пантелеев уже не первый, кто у нас дебютирует. Достойно сыграл, хладнокровно исполнил пенальти. Выполнил на поле задачу, которая была поставлена перед ним.

В чем причина большого количества ошибок? В первую очередь нервы. Нам было очень важно набрать очки, поэтому ребята боялись допустить ошибку, а в таких ситуациях обычно ошибки и допускаются.

Надеюсь, Костадинов восстановится, у него и раньше была эта травма. У Денисова проблема: если это действительно надрыв задней поверхности бедра, то к "Уралу" он вряд ли успеет восстановиться. К "Уфе", может быть, шанс будет.

Болельщики могут предъявлять претензии, когда нет самоотдачи. По сегодняшней игре, думаю, не должно быть никаких претензий, игроки потихоньку исправляются.

Болельщики должны поверить в команду, вернуться и хорошо болеть за Арсенал», — приводит слова тренера «Советский Спорт». 0