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    Лэмпард о поражении: Я многому научился и не забуду этого

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    Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий после разгромного поражения в матче с «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Они были лучше, чем мы — физически, ментально, с мячом. Так вы проигрываете. Они были сильнее. "Шеффилд Юнайтед" — хорошая команда. Вот, что случается, если приезжаешь сюда и выступаешь ниже своего уровня.

    С точки зрения формы мы им соответствовали, но мы были слишком медлительны, а наши вингеры не нашли свою игру. Мы старались захватить контроль над игрой, что нам удалось, но не угрожали их воротам. Проигрывая 0:2, ты сам роешь себе яму. Я разочарован. Ошибки. Нужно забыть об этом матче и сражаться за место в топ-4. Я многому научился и не забуду этого», — приводит слова Лэмпарда BBC. 0

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