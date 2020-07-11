Лэмпард о поражении: Я многому научился и не забуду этого

Наставникдал комментарий после разгромного поражения в матче с(3:0).

«Они были лучше, чем мы — физически, ментально, с мячом. Так вы проигрываете. Они были сильнее. "Шеффилд Юнайтед" — хорошая команда. Вот, что случается, если приезжаешь сюда и выступаешь ниже своего уровня.

С точки зрения формы мы им соответствовали, но мы были слишком медлительны, а наши вингеры не нашли свою игру. Мы старались захватить контроль над игрой, что нам удалось, но не угрожали их воротам. Проигрывая 0:2, ты сам роешь себе яму. Я разочарован. Ошибки. Нужно забыть об этом матче и сражаться за место в топ-4. Я многому научился и не забуду этого», — приводит слова Лэмпарда BBC. 0