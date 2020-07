Ушел из жизни победитель ЧМ-1966 в составе сборной Англии

На 86-м году жизни перестало биться сердце экс-защитника

Он скончался после продолжительной болезни.

Чарльтон провел 35 матчей за сборную Англии и в 1966 году стал с ней чемпионом мира. Через два года защитник выиграл вместе с английской сборной бронзу чемпионата Европы.

Всю свою карьеру он провел в составе «Лидса», за который сыграл в 773 матчах с 1950 по 1973 годы.

В составе «Лидса» Чарльтон становился чемпионом Англии в сезоне 1968-1969. Также он по разу выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии и дважды — Кубок Ярмарок.

Джек Чарльтон — старший брат легенды «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона.

#LUFC are deeply saddened to learn club legend Jack Charlton passed away last night at the age of 85