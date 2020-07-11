Президент «Тамбова»: Победы в одном матче будет достаточно, чтобы остаться в премьер-лиге

Президент «Тамбова»оценил шансы команды на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.

В 28-м туре РПЛ «Тамбов» на выезде потерпел поражение от тульского «Арсенала» (1:2), пропустив второй мяч на 84-й минуте игры.

В шести турах после коронавирусной паузы команда потерпела пять поражений со счетом 1:2, единственную победу она одержала в матче со «Спартаком» (3:2).

«Не хватило везения. После пандемии играть через два дня на третий очень тяжело, ребята физически вымотаны, теряется концентрация.

Претензий к ребятам нет: да, пропустили и проиграли — сами виноваты. Но будем бороться до конца и посмотрим, что будет.

Проблема не только в физике. В концовках пропускали, но и первые голы пропускали с пенальти, кроме игры с "Зенитом". Очень тяжело начинать, когда уступаешь со счетом 0:1 после пенальти.

Шансы остаются, надо выиграть два оставшихся матча, но я понимаю, что это сложно. Думаю, если выиграть один матч, этого будет достаточно, чтобы остаться в премьер-лиге», — приводит слова Габуева ТАСС.

После 28 туров чемпионата России «Тамбов» набрал 28 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре тамбовский клуб на своем поле встретится с «Сочи». 0