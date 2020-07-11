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    Президент «Тамбова»: Победы в одном матче будет достаточно, чтобы остаться в премьер-лиге

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    Президент «Тамбова» Арсен Габуев оценил шансы команды на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.

    «Тамбов» — «Арсенал»
    «Тамбов» — «Арсенал»

    В 28-м туре РПЛ «Тамбов» на выезде потерпел поражение от тульского «Арсенала» (1:2), пропустив второй мяч на 84-й минуте игры.

    В шести турах после коронавирусной паузы команда потерпела пять поражений со счетом 1:2, единственную победу она одержала в матче со «Спартаком» (3:2).

    «Не хватило везения. После пандемии играть через два дня на третий очень тяжело, ребята физически вымотаны, теряется концентрация.

    Претензий к ребятам нет: да, пропустили и проиграли — сами виноваты. Но будем бороться до конца и посмотрим, что будет.

    Проблема не только в физике. В концовках пропускали, но и первые голы пропускали с пенальти, кроме игры с "Зенитом". Очень тяжело начинать, когда уступаешь со счетом 0:1 после пенальти.

    Шансы остаются, надо выиграть два оставшихся матча, но я понимаю, что это сложно. Думаю, если выиграть один матч, этого будет достаточно, чтобы остаться в премьер-лиге», — приводит слова Габуева ТАСС.

    После 28 туров чемпионата России «Тамбов» набрал 28 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре тамбовский клуб на своем поле встретится с «Сочи». 0

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