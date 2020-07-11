«Брешия» — «Рома»: счет 0:3, обзор голов

Николо Дзаньоло
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Первый гол был забит только на 48 минуте во втором тайме. Автором гола стал защитник Федерико Фасио.
Второй мяч забил Николо Калинич на 62 минуте после длинного заброса в штрафную площадь. И уже на 74 минуте Николо Дзаньоло поставил точку в матче, установив окончательный счет.
«Рома» выиграла вторую встречу подряд, набрав 54 очка. Пока что команда пятая в таблице. «Брешия» находится в зоне вылета. Хозяева имеют на своем счету 21 очко.
Серия А. 32 тур
«Брешия» — «Рома» — 0:3
Голы: 0:1 — 48 Фасио, 0:2 — 62 Калинич, 0:3 — 74 Дзаньоло«Брешия»: Андреначчи, Папетти, Сабелли, Чансельор, Мангравити (Семприни, 86), Бьярнасон (Доннарумма, 58), Шпалек (Гецци, 78), Тонали, Ндой (Дессена, 46), Торрегросса, Скрабб (Змргал, 46)«Рома»: Миранте, Бруно Перес, Фасио, Рожер, Коларов, Пеллегрини (Дзаньоло, 67), Верету (Перотти, 67), Карлес Перес (Вильяр, 67), Диавара, Манчини (Спинаццола, 81), Калинич (Джеко, 77)Предупреждения: Тонали (9), Бруно Перес (61), Перотти (86)