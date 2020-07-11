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    «Рома» на выезде разгромила «Брешию»

    «Брешия» — «Рома»: счет 0:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Рома Брешия Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Рома» обыграла «Брешию» в рамках 32 тура Серии А со счетом 0:3.

    Николо Дзаньоло
    Николо Дзаньоло

    Первый гол был забит только на 48 минуте во втором тайме. Автором гола стал защитник Федерико Фасио.

    Второй мяч забил Николо Калинич на 62 минуте после длинного заброса в штрафную площадь. И уже на 74 минуте Николо Дзаньоло поставил точку в матче, установив окончательный счет.

    «Рома» выиграла вторую встречу подряд, набрав 54 очка. Пока что команда пятая в таблице. «Брешия» находится в зоне вылета. Хозяева имеют на своем счету 21 очко.

    Серия А. 32 тур
    «Брешия» — «Рома» — 0:3
    Голы: 0:1 — 48 Фасио, 0:2 — 62 Калинич, 0:3 — 74 Дзаньоло«Брешия»: Андреначчи, Папетти, Сабелли, Чансельор, Мангравити (Семприни, 86), Бьярнасон (Доннарумма, 58), Шпалек (Гецци, 78), Тонали, Ндой (Дессена, 46), Торрегросса, Скрабб (Змргал, 46)«Рома»: Миранте, Бруно Перес, Фасио, Рожер, Коларов, Пеллегрини (Дзаньоло, 67), Верету (Перотти, 67), Карлес Перес (Вильяр, 67), Диавара, Манчини (Спинаццола, 81), Калинич (Джеко, 77)Предупреждения: Тонали (9), Бруно Перес (61), Перотти (86)
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