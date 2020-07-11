«Брешия» — «Рома»: счет 0:3, обзор голов

обыгралав рамках 32 тура Серии А со счетом 0:3.

Первый гол был забит только на 48 минуте во втором тайме. Автором гола стал защитник Федерико Фасио.

Второй мяч забил Николо Калинич на 62 минуте после длинного заброса в штрафную площадь. И уже на 74 минуте Николо Дзаньоло поставил точку в матче, установив окончательный счет.

«Рома» выиграла вторую встречу подряд, набрав 54 очка. Пока что команда пятая в таблице. «Брешия» находится в зоне вылета. Хозяева имеют на своем счету 21 очко.