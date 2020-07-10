Иванов рассудит «Спартак» и «Сочи»

Встречу «Сочи» — «Спартак» рассудит арбитр Сергей Иванов. Игра пройдет в Сочи 11 июля и начнется в 20:30 по мск.
11 июля (суббота)
«Арсенал» — «Тамбов»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Николай Еремин, Андрей Болотенков; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Французов.
12 июля (воскресенье)
«Локомотив» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Юрий Баскаков.
ЦСКА — «Рубин»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.
«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.
«Оренбург» — «Ростов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Александр Гвардис.
«Краснодар» — «Урал»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Александр Богданов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Зуев. 0