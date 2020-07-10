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    Иванов рассудит «Спартак» и «Сочи»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура РПЛ, сообщает официальный сайт РФС.

    Сергей Иванов
    Сергей Иванов

    Встречу «Сочи» — «Спартак» рассудит арбитр Сергей Иванов. Игра пройдет в Сочи 11 июля и начнется в 20:30 по мск.

    11 июля (суббота)

    «Арсенал» — «Тамбов»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

    «Ахмат» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Николай Еремин, Андрей Болотенков; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Французов.

    12 июля (воскресенье)

    «Локомотив» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Юрий Баскаков.

    ЦСКА — «Рубин»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.

    «Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.

    «Оренбург» — «Ростов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Александр Гвардис.

    «Краснодар» — «Урал»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Александр Богданов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Зуев. 0

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