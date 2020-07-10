Хендерсон пропустит остаток сезона

Полузащитник и капитанполучил травму колена, из-за которой пропустит остаток сезона.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп при этом подчеркнул, что Хендерсону не понадобится операция.

«У Джордана лучшая ситуация из худших — у него травма колена, но хирургическое вмешательство не потребуется. Он пропустит концовку этого сезона, но я настроен оптимистично и надеюсь, что он поможет нам в начале следующего. Хендерсон быстро восстанавливается. Так или иначе Джордан поднимет трофей — он заслуживает этого», — цитирует Goal.com Клоппа.

Напомним, Хендерсон получил повреждение в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (3:1). 0