Бруну Фернандеш вновь признан игроком месяца в АПЛ

Полузащитникво второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге.

Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В голосовании Фернандеш опередил игроков «Вулверхэмптона» Конора Коди и Рауля Хименеса, нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса, хавбека «Ньюкасл Юнайтед» Аллана Сент-Максимена, а также еще одного игрока «МЮ» Антони Марсьяля.

В прошлом месяце португалец в 5 матчах забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ранее два раза подряд награду лучшему игроку месяца получали Мохамед Салах, Джейми Варди, Гарри Кейн, Криштиану Роналду, Деннис Бергкамп и Робби Фаулер. 0