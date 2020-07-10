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    Бруну Фернандеш вновь признан игроком месяца в АПЛ

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге.

    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

    В голосовании Фернандеш опередил игроков «Вулверхэмптона» Конора Коди и Рауля Хименеса, нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса, хавбека «Ньюкасл Юнайтед» Аллана Сент-Максимена, а также еще одного игрока «МЮ» Антони Марсьяля.

    В прошлом месяце португалец в 5 матчах забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

    Ранее два раза подряд награду лучшему игроку месяца получали Мохамед Салах, Джейми Варди, Гарри Кейн, Криштиану Роналду, Деннис Бергкамп и Робби Фаулер. 0

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