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    «Спартак» поделил очки с «Локомотивом»

    «Спартак» — «Локомотив»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью со столичным «Локомотивом» (1:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

    «Спартак» — «Локомотив»
    «Спартак» — «Локомотив»

    Счет в матче был открыт на 38-й минуте. Спартаковцы провели атаку левым флангом, Айртон аккуратно навесил в штрафную, Понсе опередил Магкеева и головой переправил мяч в дальний угол ворот «Локо».

    На 40-й минуте Алексей Миранчук с правого края влетел в штрафную «Спартака», где упал в борьбе с Умяровым. Наиль проиграл позицию и ударил по ногам Миранчука.

    За это нарушение в ворота красно-белых был назначен пенальти, что очень возмутило наставника «Спартака» Доменико Тедеско, который за свои излишние эмоции был удален из технической зоны.

    Алексей Миранчук с пенальти уверенно пробил в верхний угол — без шансов для Максименко, сравняв счет в матче.

    «Спартак» набрал 33 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с 50 очками располагается на второй строчке.

    В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Сочи», а железнодорожники на своем поле встретятся с «Уфой».

    РПЛ. 27-й тур
    «Спартак» — «Локомотив» — 1:1 (1:1)
    Голы: 1:0 — Понсе (38), 1:1 — Миранчук (42, пен.)«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко, 90), Гапонов, Джикия, Айртон, Крал, Умяров, Бакаев (Соболев, 78), Маслов, Понсе (Мирзов, 90), Ларссон«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Серкейра, Магкеев, Игнатьев, Миранчук, Жоау Мариу, Миранчук, Куликов (Жемалетдинов, 46), Чорлука, ЭдерПредупреждения: Рыбус (3), Куликов (8), Понсе (13), Магкеев (27), Бакаев (45)
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