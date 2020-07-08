«Спартак» — «Локомотив»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскийна своем поле сыграл вничью со столичным(1:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 38-й минуте. Спартаковцы провели атаку левым флангом, Айртон аккуратно навесил в штрафную, Понсе опередил Магкеева и головой переправил мяч в дальний угол ворот «Локо».

На 40-й минуте Алексей Миранчук с правого края влетел в штрафную «Спартака», где упал в борьбе с Умяровым. Наиль проиграл позицию и ударил по ногам Миранчука.

За это нарушение в ворота красно-белых был назначен пенальти, что очень возмутило наставника «Спартака» Доменико Тедеско, который за свои излишние эмоции был удален из технической зоны.

Алексей Миранчук с пенальти уверенно пробил в верхний угол — без шансов для Максименко, сравняв счет в матче.

«Спартак» набрал 33 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с 50 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Сочи», а железнодорожники на своем поле встретятся с «Уфой».