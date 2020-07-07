«Уотфорд» — «Норвич»: счет 2:1, обзор голов

на своем поле переигралсо счетом 2:1 и одержал победу в 34 туре АПЛ.

На 4 минуте вперед вышли «канарейки». За гостей голом отметился Онель Эрнандес.

К 10 минуте в матче было равновесие сил, поскольку Крэйг Доусон возобновил ничейный счет после передачи Этьена Капу.

На 55 минуте гол забил Дэнни Уэлбек и подарил хозяевам победу.

«Уотфорд» набрал 31 очко, благодаря чему занимает 17 место. «Норвич» последний в таблице. У него 21 набранный балл.