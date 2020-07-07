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    «Уотфорд» дома переиграл «Норвич»

    «Уотфорд» — «Норвич»: счет 2:1, обзор голов

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    «Уотфорд» на своем поле переиграл «Норвич» со счетом 2:1 и одержал победу в 34 туре АПЛ.

    Найджел Пирсон
    Найджел Пирсон

    На 4 минуте вперед вышли «канарейки». За гостей голом отметился Онель Эрнандес.

    К 10 минуте в матче было равновесие сил, поскольку Крэйг Доусон возобновил ничейный счет после передачи Этьена Капу.

    На 55 минуте гол забил Дэнни Уэлбек и подарил хозяевам победу.

    «Уотфорд» набрал 31 очко, благодаря чему занимает 17 место. «Норвич» последний в таблице. У него 21 набранный балл.

    АПЛ. 34 тур
    «Уотфорд» — «Норвич» — 2:1
    Голы: 0:1 — 4 Буэндиа, 1:1 — 10 Доусон, 2:1 — 55 Уэлбек«Уотфорд»: Фостер, Кабаселе, Фемения, Доусон, Мазина, Хьюз (Клеверли, 59), Капу (Чалоба, 87), Дукуре, Сарр, Дини, Уэлбек«Норвич»: Крул, Годфри, Ааронс, Льюис, Клозе, Эрнандес (Мартин, 83), Штиперманн (Ида, 76), Буэндиа, Тетти (Маклин, 55), Вранчич, Пукки (Дрмич, 83)Предупреждения: Льюис (9), Тетти (11), Хьюз (23), Годфри (88), Буэндиа (90), Клеверли (90)
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