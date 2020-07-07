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    «Валенсия» прервала безвыигрышную серию

    «Валенсия» — «Вальядолид»: счет 2:1, обзор голов

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    «Валенсия» одержала первую победу в 5 последних матчах Примеры. В 35 туре команда обыграла дома «Вальядолид» со счетом 2:1.

    Дани Парехо
    Дани Парехо

    «Бэтмены» ушли на перерыв с преимуществом, которое обеспечил команде Макси Гомес. На старте второй половины Виктор Гомес счет сравнял.

    Под завесу встречи, на 89 минуте, Ли Кан Ин вырвал таки победу для «оранжевых».

    Хозяева прервали 4-матчевую серию без побед, набрав 50 очков (8 место). «Вальядолид» на 13 строчке с 39 баллами.

    Примера. 35 тур
    «Валенсия» — «Вальядолид» — 2:1
    Голы: 1:0 — 30 Макси Гомес, 1:1 — 47 Виктор Гарсия, 2:1 — 89 Ли Кан Ин«Валенсия»: Доменек, Габриэл Паулиста, Диакаби, Флоренци (Васс, 75), Герреро (Черышев, 82), Парехо (Коклен, 64), Гедеш, Кондогбиа, Солер (Ли Кан Ин, 64), Гамейро (Вальехо, 64), Макси Гомес«Вальядолид»: Масип, Антоньито, Оливас, Начо Мартинес, Хоакин Фернандес, Бен-Арфа (Эрвиас, 59), Кике Перес (Санчес, 84), Вальдо Рубио, Сан-Эметерио (Алькарас, 46), Виктор Гарсия (Сандро Рамирес, 59), Унал (Гвардиола, 59)Предупреждения: Герреро (71), Кондогбиа (75), Гедеш (90)
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