«Валенсия» — «Вальядолид»: счет 2:1, обзор голов

одержала первую победу в 5 последних матчах Примеры. В 35 туре команда обыграла домасо счетом 2:1.

«Бэтмены» ушли на перерыв с преимуществом, которое обеспечил команде Макси Гомес. На старте второй половины Виктор Гомес счет сравнял.

Под завесу встречи, на 89 минуте, Ли Кан Ин вырвал таки победу для «оранжевых».

Хозяева прервали 4-матчевую серию без побед, набрав 50 очков (8 место). «Вальядолид» на 13 строчке с 39 баллами.