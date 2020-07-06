Суд перенес заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву

Заседание суда о рассмотрении апелляционных жалоб на приговор в отношении, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого отложено до 31 июля, сообщает «Р-Спорт».

Данное решение было принято, так как Кокорин-старший, Мамаев и Александр Протасовицкий не смогли присутствовать в суде.

До этого слушание уже откладывали из-за неявки футболистов — их присутствие при пересмотре апелляционного приговора является обязательным.

Напомним, в мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Павла Мамаева к 1 году 5 месяцам колонии, а Александра Кокорина к 1 году 6 месяцам тюремного заключения за две драки в центре Москвы. Футболисты вышли по УДО 17 сентября. Сейчас Мамаев является футболистом «Ростова», а Кокорин играет за «Сочи». 0