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    «Заря» упустила возможность опередить киевское «Динамо»

    «Заря» — «Александрия»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Заря Александрия
    «Заря» сыграла вничью с «Александрией» в домашнем матче украинской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Запорожье, завершилась со счетом 2:2.

    На 17-й минуте Валерий Лучкевич вывел гостей вперед, но в концовке первого тайма Дмитрий Хомченовский восстановил паритет.

    «Заря» получила минимальный перевес на 54-й минуте благодаря Владлену Юрченко, забившему с пенальти. А на 77-й минуте «Александрия» отыгралась — пенальти реализовал Максим Третьяков.

    В турнирной таблице чемпионата Украины «Заря» занимает четвертое место (54 очка), хотя в случае победы стала бы второй. «Александри» идет пятой (44 очка). 0

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