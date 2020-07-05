«Заря» — «Александрия»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграла вничью св домашнем матче украинской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Запорожье, завершилась со счетом 2:2.

На 17-й минуте Валерий Лучкевич вывел гостей вперед, но в концовке первого тайма Дмитрий Хомченовский восстановил паритет.

«Заря» получила минимальный перевес на 54-й минуте благодаря Владлену Юрченко, забившему с пенальти. А на 77-й минуте «Александрия» отыгралась — пенальти реализовал Максим Третьяков.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Заря» занимает четвертое место (54 очка), хотя в случае победы стала бы второй. «Александри» идет пятой (44 очка). 0