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    «Осасуна» и «Хетафе» разошлись миром

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    «Осасуна» сыграла вничью с «Хетафе» в домашнем матче 34-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Эль-Садар», завершилась со счетом 0:0.

    Таким образом, памплонцы не смогли продлить серию побед, которая остановилась на отметке в три матча.

    Примера. 34-й тур
    «Осасуна» — «Хетафе» — 0:0
    «Осасуна»: Эррера, Ронкалья (Видаль, 81), Навас, Эступиньян, Эрнандес, Ойер, Иньиго Перес (Мерида, 81), Брашанац, Лопес (Р.Гарсия, 70), Кардона (Арнаис, 9), Барха (Торрес, 69)«Хетафе»: Сория, Эчейта (Чема, 52), Ньом, Суарес (Тимор, 68), Даконам, Оливера, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (У.Дуро, 87), МатаПредупреждения: Ойер, 16. Эрнандес, 37. Навас, 39. Мата, 71. Иньиго Перес, 79. Кукурелья, 85. Хорхе Молина, 87. Чема, 90+3. Арнаис, 90+5

    В турнирной таблице Примеры «Осасуна» занимает 11-е место (45 очков), а «Хетафе» — шестое (53 очка). 0

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