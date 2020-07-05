«Осасуна» и «Хетафе» разошлись миром

Фрагмент матча
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Встреча, которая прошла на стадионе «Эль-Садар», завершилась со счетом 0:0.
Таким образом, памплонцы не смогли продлить серию побед, которая остановилась на отметке в три матча.
Примера. 34-й тур
«Осасуна» — «Хетафе» — 0:0
«Осасуна»: Эррера, Ронкалья (Видаль, 81), Навас, Эступиньян, Эрнандес, Ойер, Иньиго Перес (Мерида, 81), Брашанац, Лопес (Р.Гарсия, 70), Кардона (Арнаис, 9), Барха (Торрес, 69)«Хетафе»: Сория, Эчейта (Чема, 52), Ньом, Суарес (Тимор, 68), Даконам, Оливера, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (У.Дуро, 87), МатаПредупреждения: Ойер, 16. Эрнандес, 37. Навас, 39. Мата, 71. Иньиго Перес, 79. Кукурелья, 85. Хорхе Молина, 87. Чема, 90+3. Арнаис, 90+5
В турнирной таблице Примеры «Осасуна» занимает 11-е место (45 очков), а «Хетафе» — шестое (53 очка). 0