Акинфеев вышел на третье место по количеству матчей в чемпионатах России

в гостях разгромил(4:0) в рамках 26-го тура чемпионата России.

Для голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева этот матч стал 453-м в рамках чемпионатов России. По этому показателю он сравнялся с бывшим полузащитником «Локомотива» Дмитрием Лоськовым.

Лидером по данному показателю является бывший игрок ЦСКА Сергей Игнашевич — 489 матчей. На втором месте идет нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак (456).

Добавим, что Акинфеев может выйти на чистое первое место в этом рейтинге до завершения сезона-2019/20. Для этого 34-летнему голкиперу необходимо появиться на поле в оставшихся четырех матчах российского первенства. 0