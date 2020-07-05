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    Акинфеев вышел на третье место по количеству матчей в чемпионатах России

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    ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат» (4:0) в рамках 26-го тура чемпионата России.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    Для голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева этот матч стал 453-м в рамках чемпионатов России. По этому показателю он сравнялся с бывшим полузащитником «Локомотива» Дмитрием Лоськовым.

    Лидером по данному показателю является бывший игрок ЦСКА Сергей Игнашевич — 489 матчей. На втором месте идет нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак (456).

    Добавим, что Акинфеев может выйти на чистое первое место в этом рейтинге до завершения сезона-2019/20. Для этого 34-летнему голкиперу необходимо появиться на поле в оставшихся четырех матчах российского первенства. 0

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