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    Понсе остался в запасе «Спартака» на матч с «Тамбовом»

    «Спартак» — «Тамбов»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Московский «Спартак» и «Тамбов» определились с составами на матч 26-го тура чемпионата России, который состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

    «Спартак»
    «Спартак»

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Понсе.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Грицаенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Обухов, Федчук.

    Запасные: Чагров, Юрганов, Каплиенко, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Костюков.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.65, на успех «Тамбова» — 6.35, на ничью — 4.25. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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