«Спартак» — «Тамбов»: составы, прогноз, коэффициенты

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Понсе.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Грицаенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Обухов, Федчук.
Запасные: Чагров, Юрганов, Каплиенко, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Костюков.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.65, на успех «Тамбова» — 6.35, на ничью — 4.25. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.