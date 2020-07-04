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    Поквитается ли «Спартак» с «Тамбовом» за поражение в первом круге?

    «Спартак» — «Тамбов». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч РПЛ 4 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Тамбов»
    Доменико Тедеско
    В субботу, 4 июля, «Спартак» на своем поле примет «Тамбов» в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Тамбов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Июля 2020 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 18:30 Тамбов Тамбов
  • Тамбов
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.50
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    «Спартак»

    В первом после зимнего перерыва матче «Спартак» одержал гостевую победу над «Динамо» (2:0), а затем в 1/4 финала Кубка России на своем поле одолел ЦСКА со счетом 3:2 в экстра-тайме.

    Затем красно-белые дома уступили «Краснодару» (0:1), пропустив мяч из-за пенальти в концовке матча. Перед паузой в РПЛ «Спартак» в гостях одолел «Оренбург» (3:1).

    Во время подготовки к возобновлению турнира «Спартак» провел контрольный матч с «Динамо» (0:2). Также красно-белые расстались с Андре Шюррле, Лоренсо Мельгарехо и Аязом Гулиевым.

    Все прогнозы на РПЛ

    В первом матче после рестарта РПЛ красно-белые в гостях победили тульский «Арсенал» (3:2), ведя 3:0 и дважды пропустив на последних минутах. Затем «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

    В последнем туре московский «Спартак» проиграл в гостевом дерби с ЦСКА со счетом 0:2, оставшись в концовке встречи в меньшинстве из-за удаления Зобнина, который не сыграет с «Тамбовом».

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  • 01/07/2020

    • После 25 туров РПЛ «Спартак» с 32 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 27-27, по 5 голов забили Эсекиэль Понсе и Йордан Ларссон, по 4 гола у Самюэля Жиго и Зелимхана Бакаев.

    «Тамбов»

    В весенней части турнира «волки» сыграли вничью 0:0 с «Рубином» в родных стенах и минимально проиграли в гостях московскому «Динамо» (0:1).

    Перед перерывом в чемпионате из-за пандемии коронавируса «Тамбов» разгромил на своем поле «Крылья Советов» со счетом 3:0.

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    • При подготовке к возобновлению турнира тамбовчане провели контрольный матч с «Локомотивом» (0:1). После рестарта турнира «волки» продолжили проигрывать, потерпев три поражения подряд со счетом 1:2.

    На выезде «Тамбов» проиграл сначала «Уфе», а потом «Уралу», в обоих случаях пропуская, отыгрывая и пропуская снова в концовке встречи.

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    Матч с «Зенитом» в Нижнем Новгороде прошел по тому же сценарию. Пропустив, тамбовчане отыгрались благодаря пенальти, но пропустили на последних минутах.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 25 туров РПЛ «Тамбов» с 25 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 29-33, по 6 голов забили Георгий Мелкадзе, Владимир Обухов и Михаил Костюков.

    В первом круге «Тамбов» одержал домашнюю победу над «Спартаком» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 1,50, на ничейный результат в основное время — 4,40, а на победу «Тамбова» — 6,75.

    «Тамбов» проиграл все три матча после рестарта РПЛ. Прогнозируем, что «Спартак», которому нужно реабилитироваться после дерби, продлит эту неудачную серию.

    «Тамбов» даже проигрывая, не забывает забивать. Можно ждать голов в этом матче, интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют» за 2.05. 0

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    «Спартак» — «Тамбов». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч РПЛ 4 июля 2020 года. Прогноз на «Спартак» — «Тамбов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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