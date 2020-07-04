«Спартак» — «Тамбов». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч РПЛ 4 июля 2020 года

В субботу, 4 июля, «Спартак» на своем поле примет «Тамбов» в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Тамбов».

«Спартак»

В первом после зимнего перерыва матче «Спартак» одержал гостевую победу над «Динамо» (2:0), а затем в 1/4 финала Кубка России на своем поле одолел ЦСКА со счетом 3:2 в экстра-тайме.

Затем красно-белые дома уступили «Краснодару» (0:1), пропустив мяч из-за пенальти в концовке матча. Перед паузой в РПЛ «Спартак» в гостях одолел «Оренбург» (3:1).

Во время подготовки к возобновлению турнира «Спартак» провел контрольный матч с «Динамо» (0:2). Также красно-белые расстались с Андре Шюррле, Лоренсо Мельгарехо и Аязом Гулиевым.

Все прогнозы на РПЛ

В первом матче после рестарта РПЛ красно-белые в гостях победили тульский «Арсенал» (3:2), ведя 3:0 и дважды пропустив на последних минутах. Затем «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

В последнем туре московский «Спартак» проиграл в гостевом дерби с ЦСКА со счетом 0:2, оставшись в концовке встречи в меньшинстве из-за удаления Зобнина, который не сыграет с «Тамбовом».

После 25 туров РПЛ «Спартак» с 32 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 27-27, по 5 голов забили Эсекиэль Понсе и Йордан Ларссон, по 4 гола у Самюэля Жиго и Зелимхана Бакаев.

«Тамбов»

В весенней части турнира «волки» сыграли вничью 0:0 с «Рубином» в родных стенах и минимально проиграли в гостях московскому «Динамо» (0:1).

Перед перерывом в чемпионате из-за пандемии коронавируса «Тамбов» разгромил на своем поле «Крылья Советов» со счетом 3:0.

При подготовке к возобновлению турнира тамбовчане провели контрольный матч с «Локомотивом» (0:1). После рестарта турнира «волки» продолжили проигрывать, потерпев три поражения подряд со счетом 1:2.

На выезде «Тамбов» проиграл сначала «Уфе», а потом «Уралу», в обоих случаях пропуская, отыгрывая и пропуская снова в концовке встречи.

Матч с «Зенитом» в Нижнем Новгороде прошел по тому же сценарию. Пропустив, тамбовчане отыгрались благодаря пенальти, но пропустили на последних минутах.

Календарь и таблица РПЛ

После 25 туров РПЛ «Тамбов» с 25 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 29-33, по 6 голов забили Георгий Мелкадзе, Владимир Обухов и Михаил Костюков.

В первом круге «Тамбов» одержал домашнюю победу над «Спартаком» со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 1,50, на ничейный результат в основное время — 4,40, а на победу «Тамбова» — 6,75.

«Тамбов» проиграл все три матча после рестарта РПЛ. Прогнозируем, что «Спартак», которому нужно реабилитироваться после дерби, продлит эту неудачную серию.

«Тамбов» даже проигрывая, не забывает забивать. Можно ждать голов в этом матче, интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют» за 2.05. 0