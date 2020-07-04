Соболев: Я не знаю, как еще надо забить, чтобы засчитали

Форвард «Спартака»после поражения от(2:3) в матче 26-го тура РПЛ прокомментировал итоги встречи.

В концовке матча 23-летний Соболев забил гол в ворота «Тамбова», но главный арбитр Владимир Москалев отменил взятие ворот, посчитав, что форвард красно-белых сфолил в штрафной гостей.

«Я судейство никогда не комментировал. Наверное, не в судействе дело, а в нас. Мы сами проиграли этот матч.

ВАР есть — плохо, ВАР нет — тоже плохо. Считаю, что забил чистый гол. Я не знаю, как еще надо забить, чтобы засчитали», — сказал Соболев «Спорт-Экспрессу».

Также Соболев прокомментировал эпизод перед пенальти в ворота «Тамбова», когда у него возник спор с Зелимханом Бакаевым.

«Пообщались, Бакаев сказал: "Я хочу пробить!" Я ответил: "Хорошо бей!".

После гола Зелимхан сказал мне: "Спасибо, ты еще забьешь". Ему, наверное, было важно забить, но это ничего не изменило», — сказал игрок. 0