ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиСыт по горло. Почему капитану «Барселоны» надоел нынешний клуб
  • 20:22
    • «Спартак» проиграл «Тамбову» на «Открытие Арене»
  • 18:25
    • «Динамо» уступило «Арсеналу», играя в большинстве
  • 21:22
    • Голы Сака и Ляказетта принесли «Арсеналу» победу над «Вулверхэмптоном»
  • 20:38
    • «Байер» и «Бавария» назвали составы на финал Кубка Германии
  • 20:30
    • «Крылья Советов» разошлись миром с «Ростовом»
    Все новости спорта

    Соболев: Я не знаю, как еще надо забить, чтобы засчитали

    Футбол Спартак Тамбов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Форвард «Спартака» Александр Соболев после поражения от «Тамбова» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ прокомментировал итоги встречи.

  • 15 000
    • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    В концовке матча 23-летний Соболев забил гол в ворота «Тамбова», но главный арбитр Владимир Москалев отменил взятие ворот, посчитав, что форвард красно-белых сфолил в штрафной гостей.

    «Я судейство никогда не комментировал. Наверное, не в судействе дело, а в нас. Мы сами проиграли этот матч.

    ВАР есть — плохо, ВАР нет — тоже плохо. Считаю, что забил чистый гол. Я не знаю, как еще надо забить, чтобы засчитали», — сказал Соболев «Спорт-Экспрессу».

    Также Соболев прокомментировал эпизод перед пенальти в ворота «Тамбова», когда у него возник спор с Зелимханом Бакаевым.

    «Пообщались, Бакаев сказал: "Я хочу пробить!" Я ответил: "Хорошо бей!".

    После гола Зелимхан сказал мне: "Спасибо, ты еще забьешь". Ему, наверное, было важно забить, но это ничего не изменило», — сказал игрок. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка
  • 01/07/2020 в 00:56
    •
  • Прогноз
  • «Байер» — «Бавария»
  • 2.20
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет Кубок Германии?
  • «Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Локо» снова испытает проблемы?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Отсрочит ли «Краснодар» чемпионство «Зенита»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.59
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Порту — Белененсеш
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  3.28
  • Экспресс дня 5 июля
  • Завтра в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Галатасарай — Трабзонспор
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры