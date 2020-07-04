«Лестер» — «Кристал Пэлас»: 3:0, обзор голов

В домашнем матче 33-го тура чемпионата Англииодержал победу надсо счетом 3:0.

В составе хозяев поля голами отметились Келечи Ихеаначо (49-я минута) и Джейми Варди (77, 90+4).

«Лестер» набрал 58 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» с 42 очками опустился на 13-ю строчку.

В следующем туре «Лестер» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Кристал Пэлас» на своем поле встретится с «Челси».