«Лестер» — «Кристал Пэлас»: 3:0, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе хозяев поля голами отметились Келечи Ихеаначо (49-я минута) и Джейми Варди (77, 90+4).
«Лестер» набрал 58 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» с 42 очками опустился на 13-ю строчку.
В следующем туре «Лестер» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Кристал Пэлас» на своем поле встретится с «Челси».
АПЛ. 33-й тур
«Лестер» — «Кристал Пэлас» — 3:0 (0:0)
Голы: Ихеаначо, 49 (1:0). Варди, 77 (2:0). Варди, 90+4 (3:0)«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чилвелл (Беннетт, 46), Чаглар Сеюнджю, Джастин, Олбрайтон (Фукс, 75), Тилеманс (Чудхури, 89), Ндиди, Варди, Перес (Барнс, 75), Ихеаначо (Прат, 64)«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Сако, ван Анхолт (Митчелл, 83), Дж.Уорд, Ридевалд (Куяте, 60), Макартур (Маккарти, 69), Миливоевич, Бентеке (Таунсенд, 82), Айю, ЗааПредупреждения: Чилвелл, 45+3. Олбрайтон, 50. Макартур, 57