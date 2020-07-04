«Крылья Советов» — «Ростов»: счет матча 0:0

Самарскиена своем поле сыграли вничью с(0:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

Уже на 25-й минуте самарцы остались вдесятером. Владимир Полуяхтов получил прямую красную карточку за грубый фол против Чистякова, которым он нанес игроку соперника травму.

Вместо получившего повреждение игрока вышел Данила Ведерников, который уже к 55-й минуте получил две желтые карточки и покинул поле, уравняв составы.

После этой игры «Крылья Советов» набрали 24 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 43 очками располагается на четвертой строчке.