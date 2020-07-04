«Крылья Советов» — «Ростов»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
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Уже на 25-й минуте самарцы остались вдесятером. Владимир Полуяхтов получил прямую красную карточку за грубый фол против Чистякова, которым он нанес игроку соперника травму.
Вместо получившего повреждение игрока вышел Данила Ведерников, который уже к 55-й минуте получил две желтые карточки и покинул поле, уравняв составы.
После этой игры «Крылья Советов» набрали 24 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 43 очками располагается на четвертой строчке.
РПЛ. 26-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0
«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Полуяхтов, Чичерин, Лысцов, Н.Чернов, Гацкан, Комбаров, Кабутов (Смирнов, 80), Тимофеев, Глушенков (Попович, 68), Радонич (Зиньковский, 54)«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Е.Чернов, Чистяков (Ведерников, 32), Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Попов (Глебов, 86), Ионов (Долгов, 86), Байрамян, Норманн, Прошляков (Еременко, 70)Предупреждения: Чистяков, 10. Гацкан, 22. Глушенков, 39. Норманн, 40. Ведерников, 45+1. Чичерин, 57Удаления: Полуяхтов, 25. Ведерников, 55