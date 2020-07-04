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    «Ювентус» одержал крупную победу в туринском дерби

    «Ювентус» — «Торино»: 4:1, обзор голов

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    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Торино» (4:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт хозяевами на 3-й минуте. Куадрадо отпасовал низом на правый край чужой штрафной, где Дибала ушел от защитника, после чего пробил и мяч с рикошетом от второго соперника залетел под перекладину ворот Сиригу.

    На 29-й минуте Роналду отпасовал низом в чужой штрафной на Куадрадо, Хуан выждал паузу и затем точно пробил с острого угла из-под защитника в дальний нижний угол ворот «Торино».

    В добавленное к первому тайму время в ворота «Юве» был назначен пенальти. Де Лигт получил желтую карточку за игру рукой в своей штрафной, а Андреа Белотти уверенным ударом с точки шансов Буффону не оставил.

    На 61-й минуте Криштиану Роналду классным ударом со штрафного метров с 23-х обвел стенку и отправил мяч в верхний угол ворот «Торино».

    А на 87-й минуте Дуглас Коста обыгрался с Роналду на левом фланге атаки и навесил во вратарскую «Торино», где защитник Коффи Джиджи при попытке сыграть на перехвате срезал мяч в свои ворота.

    «Ювентус» набрал 75 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, «Торино» с 31 очком расположился на 15-м месте.

    В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет против «Милана», а «Торино» дома встретится с «Брешией». 0

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