«Ювентус» — «Торино»: 4:1, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над(4:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче был открыт хозяевами на 3-й минуте. Куадрадо отпасовал низом на правый край чужой штрафной, где Дибала ушел от защитника, после чего пробил и мяч с рикошетом от второго соперника залетел под перекладину ворот Сиригу.

На 29-й минуте Роналду отпасовал низом в чужой штрафной на Куадрадо, Хуан выждал паузу и затем точно пробил с острого угла из-под защитника в дальний нижний угол ворот «Торино».

В добавленное к первому тайму время в ворота «Юве» был назначен пенальти. Де Лигт получил желтую карточку за игру рукой в своей штрафной, а Андреа Белотти уверенным ударом с точки шансов Буффону не оставил.

На 61-й минуте Криштиану Роналду классным ударом со штрафного метров с 23-х обвел стенку и отправил мяч в верхний угол ворот «Торино».

А на 87-й минуте Дуглас Коста обыгрался с Роналду на левом фланге атаки и навесил во вратарскую «Торино», где защитник Коффи Джиджи при попытке сыграть на перехвате срезал мяч в свои ворота.

«Ювентус» набрал 75 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, «Торино» с 31 очком расположился на 15-м месте.

В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет против «Милана», а «Торино» дома встретится с «Брешией». 0