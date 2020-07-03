Чалов отправился с ЦСКА в Грозный

Футболисты ЦСКА вылетели в Грозный, где 4 июля проведут матч 26-го тура чемпионата России с «Ахматом», сообщает официальный сайт московского клуба.

Вместе с «армейцами» вылетел нападающий Федор Чалов, получивший повреждение во встрече со «Спартаком».

На игру «красно-синие» отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Хердур Магнуссон, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Наир Тикнизян, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Максим Елеев, Никита Котин.

Полузащитники: Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили.

Нападающий: Федор Чалов. 0