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    Чалов отправился с ЦСКА в Грозный

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    Футболисты ЦСКА вылетели в Грозный, где 4 июля проведут матч 26-го тура чемпионата России с «Ахматом», сообщает официальный сайт московского клуба.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    Вместе с «армейцами» вылетел нападающий Федор Чалов, получивший повреждение во встрече со «Спартаком».

    На игру «красно-синие» отправились в следующем составе:

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

    Защитники: Хердур Магнуссон, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Наир Тикнизян, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Максим Елеев, Никита Котин.

    Полузащитники: Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили.

    Нападающий: Федор Чалов. 0

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