Чалов отправился с ЦСКА в Грозный

Вместе с «армейцами» вылетел нападающий Федор Чалов, получивший повреждение во встрече со «Спартаком».
На игру «красно-синие» отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Хердур Магнуссон, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Наир Тикнизян, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Максим Елеев, Никита Котин.
Полузащитники: Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили.
Нападающий: Федор Чалов. 0