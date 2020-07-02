Пиоли: «Милан» должен быть лучше в плане техники и точности передач

Главный тренерпрокомментировал ничью в матче со(2:2) в 29-м туре Серии А.

«В плане результата мы сделали шаг назад, поскольку хотели продлить победную серию, но, к сожалению, пропустили со стандарта, а Флоккари удвоил счет.

Когда СПАЛ остался в меньшинстве, мы стали торопиться, не осознавая, что у нас достаточно времени, чтобы перевернуть игру. Нам не хватало остроты, мы слишком суетились и спешили на заключительной трети поля. К самоотдаче претензий нет, но мы можем быть лучше в плане техники и точности передач.

Впереди три тяжелых, но увлекательных матча, и нам по силам их выиграть. Надеюсь, мы финишируем выше седьмого места, ведь мы не сильно отстаем от "Наполи" и "Ромы". Нам по-прежнему не хватает умения побеждать тех, кто нам по зубам», — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

«Милан» набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. СПАЛ (19) располагается на 19-й строчке. 0