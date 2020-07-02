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    «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на матч 32-го тура АПЛ.

    «Ливерпуль»
    «Ливерпуль»

    Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», начало в 22.15 (мск).

    «Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Ляпорт, Гарсия, Менди — Гюндоган, Родриго Эрнандес, Де Брейне — Фоуден, Жезус, Стерлинг.

    «Ливерпуль»: Алиссон — Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Фабинью, Хендерсон, Вайналдум — Мане, Фирмино, Салах.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ман Сити». Коэффициент на его победу — 2.10, на успех «Ливерпуля» — 3.90, на ничью — 4.05. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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