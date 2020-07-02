«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 32-го тура АПЛ.

Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», начало в 22.15 (мск).

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Ляпорт, Гарсия, Менди — Гюндоган, Родриго Эрнандес, Де Брейне — Фоуден, Жезус, Стерлинг.

«Ливерпуль»: Алиссон — Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Фабинью, Хендерсон, Вайналдум — Мане, Фирмино, Салах.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ман Сити». Коэффициент на его победу — 2.10, на успех «Ливерпуля» — 3.90, на ничью — 4.05. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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