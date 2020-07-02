«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.61) и ставки на чемпионат Англии по футболу 7 июля 2020 года

В 32-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» будет принимать «Ливерпуль». Матч пройдет 7 июля на «Этихад Стэдиум». Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» сложил чемпионские полномочия, но еще не гарантировал себе второе место. Хотя задел у команды Пепа Гвардиолы солидный — 8 очков перевеса над «Лестером», который занимает третье место, и 9 — над «Челси». У «Сити» — 63 очка после 31 тура.

«Ман Сити» после возобновления сезона провел уже четыре матча. «Горожане» в рамках АПЛ разгромили «Арсенал» (3:0) и «Бернли» (5:0), а затем проиграли «Челси» (1:2).

В четвертьфинале Кубка Англии подопечным Пепа Гвардиолы удалось пройти «Ньюкасл», победив со счетом 2:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» — лучшая команда АПЛ по забитым голам (77), но по пропущенным (33) «горожане» лишь пятые.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» после прошлого тура завоевал долгожданное чемпионство. «Красные» не только победили сами, но им также помогла победа «Челси» над «Ман Сити». Ливерпульцы за семь туров до финиша оторвались от «Сити» на 23 очка.

«Ливерпуль» набрал 86 очков после 31 тура. Команда Юргена Клоппа лишь три раза в сезоне потеряла очки (2 ничьи и 1 поражение).

После возобновления сезона мерсисайдцы сперва не смогли обыграть «Эвертон» (0:0), но затем разгромили «Кристал Пэлас» (4:0).

«Ливерпуль» меньше всех в АПЛ пропускает (21 мяч), а по забитым у команды второй лучший результат — 70 голов.

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Прогноз и ставки

На победу «Ман Сити» букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничью — 3,92, а на «Ливерпуль» — 3,46.

Наверняка у «Ман Сити» будет немного больше мотивации и настроя на эту игру. Команда Пепа Гвардиолы будет доказывать, что не заслужила 23 очка отставания в чемпионской гонке.

Правда, есть другой момент — в отличие от «Ливерпуля», «Сити» проводил кубковый матч на неделе, так что Гвардиола продолжит проводить определенную ротацию.

«Ливерпуль» праздновал чемпионство, игроки немного отдохнули, а сейчас их единственная цель на остаток сезона — установить рекорд по набранным очкам в АПЛ. Их нужно набрать 15 за семь туров. Вряд ли «красные» подсознательно смогут максимально настроиться на игру с «Сити», несмотря на всю ее принципиальность.

Прогноз и ставка на матч — ничья хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,61. 0