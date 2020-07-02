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    Увидим ли мы в Манчестере результативную игру?

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.60) и ставки на тоталы в матче АПЛ 2 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
    Роберто Фирмино
    В 32 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 2 июля. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Июля 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:15 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 3.40
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    «Манчестер Сити»

    Команда из Манчестера имеет в своем запасе 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В течение 31 матча этот коллектив успел забить 77 голов, что является лучшим показателем в атаке среди других клубов в текущем сезоне.

    Незадолго до футбольной паузы «Манчестер Сити» сразился с «Астон Виллой» за трофей Кубка лиги. В непростом поединке подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу (2:1).

    Позже в 1/8 финала Кубка Англии «горожане» прошли «Шеффилд Уэнсдей» (1:0), а в чемпионате «Сити» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    После возобновления сезона «Ман Сити» разгромил «Арсенал» (3:0) и раскатал «Бернли» (5:0), однако в 31-м туре команда Гвардиолы проиграла «Челси» (1:2). В четвертьфинале Кубка страны «горожане» разобрались с «Ньюкаслом» (2:0).

    «Ливерпуль»

    Чемпионский клуб из одноименного города имеет на своем счету 86 очков. В ходе 31-го матча АПЛ красные забили 70 голов, а пропустили меньше остальных — 21.

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    • Перед уходом на вынужденную паузу «мерсисайдцы» успели вылететь из Лиги чемпионов, проиграв «Атлетико» по сумме двух матчей — 2:4. Между поединками с «матрасниками» «Ливерпуль» победил «Вест Хэм» (2:0) и оказался слабее «Уотфорда» (0:3).

    В 1/8 финала Кубка Англии подопечные Юргена Клоппа потерпели поражение от «Челси» (0:2), после чего в Премьер-лиге они добыли три очка в матче с «Борнмутом» (2:1).

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    Рестарт сезона начался для красных с потери баллов в мерсисайдском дерби (0:0). А вот в 31-м туре команда Клоппа разгромила дома «Кристал Пэлас» (4:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в матче 32-го тура АПЛ букмекеры предлагают поставить за 2.10, на ничью они дают коэффициент 3.80, а на победу «Ливерпуля» — 3.35.

    На стадионе «Этихад» встретятся две сильнейшие команды чемпионата, которые уже не имеют турнирной мотивации. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.60. 0

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    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.60) и ставки на тоталы в матче АПЛ 2 июля 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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