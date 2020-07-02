«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.60) и ставки на тоталы в матче АПЛ 2 июля 2020 года

«Манчестер Сити»
Команда из Манчестера имеет в своем запасе 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В течение 31 матча этот коллектив успел забить 77 голов, что является лучшим показателем в атаке среди других клубов в текущем сезоне.
Незадолго до футбольной паузы «Манчестер Сити» сразился с «Астон Виллой» за трофей Кубка лиги. В непростом поединке подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу (2:1).
Позже в 1/8 финала Кубка Англии «горожане» прошли «Шеффилд Уэнсдей» (1:0), а в чемпионате «Сити» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2).
После возобновления сезона «Ман Сити» разгромил «Арсенал» (3:0) и раскатал «Бернли» (5:0), однако в 31-м туре команда Гвардиолы проиграла «Челси» (1:2). В четвертьфинале Кубка страны «горожане» разобрались с «Ньюкаслом» (2:0).
«Ливерпуль»
Чемпионский клуб из одноименного города имеет на своем счету 86 очков. В ходе 31-го матча АПЛ красные забили 70 голов, а пропустили меньше остальных — 21.
Перед уходом на вынужденную паузу «мерсисайдцы» успели вылететь из Лиги чемпионов, проиграв «Атлетико» по сумме двух матчей — 2:4. Между поединками с «матрасниками» «Ливерпуль» победил «Вест Хэм» (2:0) и оказался слабее «Уотфорда» (0:3).
В 1/8 финала Кубка Англии подопечные Юргена Клоппа потерпели поражение от «Челси» (0:2), после чего в Премьер-лиге они добыли три очка в матче с «Борнмутом» (2:1).
Рестарт сезона начался для красных с потери баллов в мерсисайдском дерби (0:0). А вот в 31-м туре команда Клоппа разгромила дома «Кристал Пэлас» (4:0).
Прогноз и ставка
На победу «Манчестер Сити» в матче 32-го тура АПЛ букмекеры предлагают поставить за 2.10, на ничью они дают коэффициент 3.80, а на победу «Ливерпуля» — 3.35.
На стадионе «Этихад» встретятся две сильнейшие команды чемпионата, которые уже не имеют турнирной мотивации. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.60. 0