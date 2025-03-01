«Штутгарт» — «Бавария»: счет матча 1:3, обзор голов

в гостях обыграла(3:1) в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе хозяев единственный гол забил Ангело Штиллер на 34-й минуте.

У «Баварии» отличились Майкл Олисе на 45-й минуте, Леон Горецка на 64-й и Кингсли Коман на 90-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Бавария 1:3 Голы: 1:0 Ангело Штиллер (34'), 1:1 Майкл Олисе (45'), 1:2 Леон Горецка (64'), 1:3 Кингсли Коман (90') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман, Юлиан Хабот (Рамон Хендрикс, 70'), Максимилиан Миттельштадт, Финн Ельч, Джейми Левелинг (Энцо Мийо, 70'), Атакан Каразор (Эрмедин Демирович, 81'), Ангело Штиллер, Крис Фюрих (Якоб Бруун Ларсен, 81'), Дениз Ундав, Ник Вольтемаде Бавария: Мануэль Нойер, Ким Мин Джэ, Эрик Дайер, Лерой Зане (Кингсли Коман, 62'), Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 87'), Майкл Олисе (Серж Гнабри, 87'), Жоау Палинья, Леон Горецка, Альфонсо Дэвис (Хироки Ито, 87'), Конрад Лаймер (Йосип Штанишич, 76'), Гарри Кейн Предупреждения: Финн Ельч (39'), Юлиан Хабот (42'), Крис Фюрих (48'), Конрад Лаймер (59'), Леон Горецка (66'), Энцо Мийо (90 + 3'), Гарри Кейн (90 + 3')

После этого матча мюнхенцы располагаются на 1-й строчке с 61-м баллом в копилке. «Штутгарт» — на 7-й строчке (36).