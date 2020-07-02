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    Хакими перешел из «Реала» в «Интер»

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    Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими продолжит карьеру в миланском «Интере».

    Ашраф Хакими
    Ашраф Хакими

    21-летний игрок подписал с клубом контракт на 5 лет, до 30 июня 2025-го, сообщает пресс-служба «нерадзурри».

    Ранее сообщалось, что зарплата Хакими составит 5 млн евро в год, а «Реал» получит 40 млн евро плюс бонусы. У мадридцев не будет опции обратного выкупа игрока.

    Хакими — воспитанник мадридского «Реала». Он находился в системе клуба с 2006 года. За основной состав «Реала» Хакими провел 17 матчей, забил два мяча и отдал 1 пас.

    В двух предыдущих сезонах Хакими выступал за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. В сезоне-2019/20 Хакими забил 5 мячей и сделал 10 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

    Всего за «Боруссию» он сыграл 73 матча, забил 12 голов и отдал 17 передач. 0

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