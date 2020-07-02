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    УЕФА опубликовал расписание Лиги чемпионов на следующий сезон

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    УЕФА на своем сайте опубликовал расписание Лиги чемпионов на следующий сезон.

    Новый сезон ЛЧ начнется с квалификации в августе
    Новый сезон ЛЧ начнется с квалификации в августе

    Квалификация:

    Предварительный раунд — 8-11 августа
    Первый квалификационный раунд — 18-19 августа
    Второй квалификационный раунд — 25-26 августа
    Третий квалификационный раунд — 15-16 сентября
    Плей-офф — 22-30 сентября

    Групповой этап:

    1-й тур — 20-21 октября
    2-й тур — 27-28 октября
    3-й тур — 3-4 ноября
    4-й тур — 24-25 ноября
    5-й тур — 1-2 декабря
    6-й тур — 8-9 декабря

    Плей-офф:

    1/8 финала — 16 февраля, 17 марта
    1/4 финала — 6 апреля, 14 апреля
    1/2 финала — 27 апреля, 5 мая
    Финал — 29 мая (Стамбул)

    Напомним, нынешний сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. 0

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