УЕФА опубликовал расписание Лиги чемпионов на следующий сезон

Новый сезон ЛЧ начнется с квалификации в августе
globallookpress.com
Квалификация:
Предварительный раунд — 8-11 августа
Первый квалификационный раунд — 18-19 августа
Второй квалификационный раунд — 25-26 августа
Третий квалификационный раунд — 15-16 сентября
Плей-офф — 22-30 сентября
Групповой этап:
1-й тур — 20-21 октября
2-й тур — 27-28 октября
3-й тур — 3-4 ноября
4-й тур — 24-25 ноября
5-й тур — 1-2 декабря
6-й тур — 8-9 декабря
Плей-офф:
1/8 финала — 16 февраля, 17 марта
1/4 финала — 6 апреля, 14 апреля
1/2 финала — 27 апреля, 5 мая
Финал — 29 мая (Стамбул)
Напомним, нынешний сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. 0