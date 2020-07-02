УЕФА опубликовал расписание Лиги чемпионов на следующий сезон

на своем сайте опубликовал расписаниена следующий сезон.

Новый сезон ЛЧ начнется с квалификации в августе globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Квалификация:

Предварительный раунд — 8-11 августа

Первый квалификационный раунд — 18-19 августа

Второй квалификационный раунд — 25-26 августа

Третий квалификационный раунд — 15-16 сентября

Плей-офф — 22-30 сентября

Групповой этап:

1-й тур — 20-21 октября

2-й тур — 27-28 октября

3-й тур — 3-4 ноября

4-й тур — 24-25 ноября

5-й тур — 1-2 декабря

6-й тур — 8-9 декабря

Плей-офф:

1/8 финала — 16 февраля, 17 марта

1/4 финала — 6 апреля, 14 апреля

1/2 финала — 27 апреля, 5 мая

Финал — 29 мая (Стамбул)

Напомним, нынешний сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. 0