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    Малком и Азмун выйдут в стартовом составе «Зенита» в матче с «Тамбовом»

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    Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Зенита» на матч 25-го тура российской Премьер-лиги.

    Малком
    Малком

    Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 17:30 по московскому времени.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Юрганов, Грицаенко, Филин, Чуперка, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

    Запасные: Чагров, Ойеволе, Таказов, Шляков, Каплиенко, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Федчук.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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