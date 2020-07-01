Сетьен: У «Барселоны» все меньше шансов на титул

Главный тренердал свою оценку поединку против(2:2), рассказав о дальнейшей борьбе за титул.

«Очень жаль. Нам все сложнее и сложнее. Потеря этих очков означает, что у нас все меньше шансов на титул. Но мы должны продолжать работать. "Атлетико" — хорошая команда. Они очень хорошо защищаются, перекрывают зоны. У них отличные футболисты.

Я вполне доволен нашей командной игрой. Временами мы хорошо контролировали мяч, но нелегко играть против такой дисциплинированной команды. Доволен тем, как работали игроки и нашим планом на матч. Вообще не чувствую, чтобы кто-то в клубе меня обсуждал», — передает слова Сетьена Marca.

«Барселона» набрала 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (59) — на третьем месте. Лидером соревнований является «Реал», в 32 матчах набравший 71 очко. 0