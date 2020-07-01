Мусаев: Мы расстроены результатом

Главный тренерпрокомментировал результат матча РПЛ с(1:1).

«Хорошо начали матч. Был отличный контроль, создавали моменты, забили. В концовке тайма немножко подсели — нельзя было останавливаться… Второй тайм тоже начали хорошо. Были хорошие шансы удвоить счет.

К сожалению, в концовке отдали инициативу сопернику, который оказал на нас большое давление и смог сравнять. Мы расстроены результатом, но по самоотдаче претензий нет. Ребята оставили все силы на поле», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

«Прямо сейчас ощущения от возвращения на бровку не очень хорошие — все-таки пропустили на последних минутах. Но если рассуждать с холодной головой, то я рад вернуться, рад быть ближе к команде», — добавил тренер. 0