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    Мусаев: Мы расстроены результатом

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча РПЛ с «Ростовом» (1:1).

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Хорошо начали матч. Был отличный контроль, создавали моменты, забили. В концовке тайма немножко подсели — нельзя было останавливаться… Второй тайм тоже начали хорошо. Были хорошие шансы удвоить счет.

    К сожалению, в концовке отдали инициативу сопернику, который оказал на нас большое давление и смог сравнять. Мы расстроены результатом, но по самоотдаче претензий нет. Ребята оставили все силы на поле», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

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    • «Прямо сейчас ощущения от возвращения на бровку не очень хорошие — все-таки пропустили на последних минутах. Но если рассуждать с холодной головой, то я рад вернуться, рад быть ближе к команде», — добавил тренер. 0

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