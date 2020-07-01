Гендиректор «Зенита»: Азмун забил блестящий гол в стиле Герда Мюллера

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил игру нападающего Сердара Азмуна в матче 25-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:1).

Ранее форвард был оштрафован клубом за нарушение социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса. В матче против «Тамбова» иранец форвард забил первый гол своей команды.

«Азмун сделала выводы для себя, команда его поддержала, а тренер доверил место в составе.

Азмун очень хорошо играл, забил блестящий гол в стиле Герда Мюллера — одним касанием переправил мяч в ворота с передачи Дзюбы», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

После этой победы «Зенит» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу РПЛ, опережая за пять туров до конца чемпионата идущий на втором месте «Локомотив» на 11 очков.

В следующем туре команда из Санкт-Петербурга в гостях сыграет против «Краснодара». 0