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    Марадона может возглавить сборную Испании

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    Новым главным тренером сборной Испании может стать легендарный аргентинец Диего Марадона, сообщает Infobae.

    Диего Марадона
    Диего Марадона

    По данным источника, это может произойти, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола Испании. Торрес подчеркнул, что уже договорился с представителями аргентинского специалиста. В случае назначения аргентинца перед сборной Испании будет стоять задача выхода в финал ЧМ-2022.

    Сейчас основным конкурентом Антонио Торреса в борьбе за пост президента Федерации футбола Испании является Луис Рубиалес.

    Ныне Марадона работает главным тренером «Химнасия и Эсгрима», а сборную Испании тренирует Луис Энрике. 0

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