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    Судьба «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов решится в середине июля

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    Вердикт по делу об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков станет известен 13 июля, сообщает Dаily Mail.

    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»

    В феврале УЕФА решил дисквалифицировать английский клуб на два года за нарушения финансового фэйр-плей. Затем «Сити» подал апелляцию в CAS. Дело тщательно рассматривалось несколько раз, в частности, в мае месяце.

    Изначально вердикт хотели озвучить 10 июля, но УЕФА попросил сделать это чуть позднее, чтобы не мешать жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов.

    Если дисквалификация «горожан» останется в силе, то путевку в Лигу чемпионов от Англии после сезона-2019/20 получит команда, которая займет итоговое пятое место в национальном чемпионате. 0

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