Судьба «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов решится в середине июля

Вердикт по делу об отстраненииот еврокубков станет известен 13 июля, сообщает Dаily Mail.

В феврале УЕФА решил дисквалифицировать английский клуб на два года за нарушения финансового фэйр-плей. Затем «Сити» подал апелляцию в CAS. Дело тщательно рассматривалось несколько раз, в частности, в мае месяце.

Изначально вердикт хотели озвучить 10 июля, но УЕФА попросил сделать это чуть позднее, чтобы не мешать жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов.

Если дисквалификация «горожан» останется в силе, то путевку в Лигу чемпионов от Англии после сезона-2019/20 получит команда, которая займет итоговое пятое место в национальном чемпионате. 0