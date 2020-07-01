Судьба «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов решится в середине июля

«Манчестер Сити»
globallookpress.com
В феврале УЕФА решил дисквалифицировать английский клуб на два года за нарушения финансового фэйр-плей. Затем «Сити» подал апелляцию в CAS. Дело тщательно рассматривалось несколько раз, в частности, в мае месяце.
Изначально вердикт хотели озвучить 10 июля, но УЕФА попросил сделать это чуть позднее, чтобы не мешать жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов.
Если дисквалификация «горожан» останется в силе, то путевку в Лигу чемпионов от Англии после сезона-2019/20 получит команда, которая займет итоговое пятое место в национальном чемпионате. 0