«Интер» представил форму на новый сезон

на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21.

Экипировка выполнена в традиционных для миланского клуба черном и синем цветах. Отличительной чертой стали вертикальные полосы, которые оказались не прямыми, а зигзагообразными. Шорты — черного цвета, а гетры по традиции будут синими. Техническим спонсором команды является американская фирма Nike.

👕 | SHIRT

Our city. Our dream. Our future. Made to break barriers.#MadeOfMilano #Nike #FirstKit pic.twitter.com/FYpwUpiHwJ