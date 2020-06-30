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    Представлен обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»

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    Издание Goal представило обновленный рейтинг основных претендентов на «Золотой мяч».

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Лидером списка продолжает оставаться форвард «Баварии» Роберт Левандовский. На втором месте значится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в предыдущей версии рейтинга занимал четвертую строчку. Далее следует полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.

    Покинул список топ-3 претендентов аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, занимавший до этого третье место в списке.

    Рейтинг претендентов на «Золотой мяч»:

    1 (1). Роберт Левандовски («Бавария»).
    2 (4). Криштиану Роналду («Ювентус»).
    3 (2). Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»).
    4 (3). Лионель Месси («Барселона»).
    5 (5). Томас Мюллер («Бавария»).
    6 (8). Карим Бензема («Реал»).
    7 (6). Неймар («ПСЖ»).
    8 (7.). Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд).
    9 (9). Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
    10 (10). Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд).

    Напомним, что в прошлом году награда досталась Месси. 0

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