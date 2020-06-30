Представлен обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»

Лидером списка продолжает оставаться форвард «Баварии» Роберт Левандовский. На втором месте значится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в предыдущей версии рейтинга занимал четвертую строчку. Далее следует полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.
Покинул список топ-3 претендентов аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, занимавший до этого третье место в списке.
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч»:
1 (1). Роберт Левандовски («Бавария»).
2 (4). Криштиану Роналду («Ювентус»).
3 (2). Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»).
4 (3). Лионель Месси («Барселона»).
5 (5). Томас Мюллер («Бавария»).
6 (8). Карим Бензема («Реал»).
7 (6). Неймар («ПСЖ»).
8 (7.). Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд).
9 (9). Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
10 (10). Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд).
Напомним, что в прошлом году награда досталась Месси. 0