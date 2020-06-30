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    «Динамо» сыграет против «Сочи» основой

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    Роспотребнадзор разрешил «Динамо» использовать основной состав в матче 25-го тура РПЛ против «Сочи».

    Игроки «Динамо»
    Игроки «Динамо»

    «Роспотребнадзор дал добро на участие в игре против "Сочи" игроков основного состава Динамо», — сообщает пресс-служба «бело-голубых».

    Напомним, в середине июня у нескольких игроков «Динамо» был выявлен COVID-19. Из-за этого была перенесена выездная встреча 23-го тура с «Краснодаром», которая была запланирована на 19 июня.

    Матч «Сочи» — «Динамо» состоится завтра, 1 июля, начало — в 20:00 по московскому времени.

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