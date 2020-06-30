«Динамо» сыграет против «Сочи» основой

Роспотребнадзор разрешилиспользовать основной состав в матче 25-го тура РПЛ против

«Роспотребнадзор дал добро на участие в игре против "Сочи" игроков основного состава Динамо», — сообщает пресс-служба «бело-голубых».

Напомним, в середине июня у нескольких игроков «Динамо» был выявлен COVID-19. Из-за этого была перенесена выездная встреча 23-го тура с «Краснодаром», которая была запланирована на 19 июня.

⚡Результаты всех вчерашних тестов на наличие коронавирусной инфекции — отрицательные💪 Ждём решения @rospotrebnadzor 👆 pic.twitter.com/aNwKjkSSU3 — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 30, 2020

Матч «Сочи» — «Динамо» состоится завтра, 1 июля, начало — в 20:00 по московскому времени.

0