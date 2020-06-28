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    Голубев: «Уфе» по силам занять место выше «Спартака», «Динамо» или ЦСКА

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    Полузащитник «Уфы» Артем Голубев заявил, что команде по силам оказаться по итогам чемпионата выше «Спартака», «Динамо» или ЦСКА.

    Артем Голубев
    Артем Голубев

    «Конечно, хотим обогнать "Спартак". С большими клубами мы играем очень хорошо.

    Я не вижу никаких проблем, если мы будем выше того же "Спартака", "Динамо" или ЦСКА, почему нет?

    У нас хорошая команда, нам все по силам», — приводит слова Голубева пресс-служба клуба.

    Напомним, что в субботу, 27 июня, «Уфа» в гостях сыграла вничью со «Спартаком». Встреча прошла в рамках 24-го тура чемпионата России и завершилась со счетом 0:0.

    После этой игры команда набрала 31 очко и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре уфимский клуб на своем поле сыграет против «Рубина». 0

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