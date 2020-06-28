Голубев: «Уфе» по силам занять место выше «Спартака», «Динамо» или ЦСКА

Полузащитник «Уфы»заявил, что команде по силам оказаться по итогам чемпионата вышеили

«Конечно, хотим обогнать "Спартак". С большими клубами мы играем очень хорошо.

Я не вижу никаких проблем, если мы будем выше того же "Спартака", "Динамо" или ЦСКА, почему нет?

У нас хорошая команда, нам все по силам», — приводит слова Голубева пресс-служба клуба.

Напомним, что в субботу, 27 июня, «Уфа» в гостях сыграла вничью со «Спартаком». Встреча прошла в рамках 24-го тура чемпионата России и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры команда набрала 31 очко и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре уфимский клуб на своем поле сыграет против «Рубина». 0