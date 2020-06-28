«Шеффилд» — «Арсенал»: счет матча 1:2, обзор голов

Состоялся четвертьфинальный матч, в которомвстречался с лондонским

«Арсенал» вырвал победу в добавленное время twitter.com/Arsenal 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Канониры» праздновали победу со счетом 2:1.

Подопечные Микеля Артеты вышли вперед на 25-й минуте, когда пенальти реализовал Пепе. Затем практически всю игру «Шеффилду» не удавалось сравнять счет, но на 87-й минуте Макголдрик все-таки восстановил равновесие.

Когда казалось, что игра перейдет в овертаймы, в добавленное время героем для «Арсенала» стал Себальос, который нанес точный удар и принес «канонирам» путевку в полуфинал.