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    «Арсенал» вышел в полуфинал Кубка Англии

    «Шеффилд» — «Арсенал»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Футбол Англии Кубок Англии Арсенал
    Состоялся четвертьфинальный матч Кубка Англии, в котором «Шеффилд Юнайтед» встречался с лондонским «Арсеналом».

    «Арсенал» вырвал победу в добавленное время
    «Арсенал» вырвал победу в добавленное время

    «Канониры» праздновали победу со счетом 2:1.

    Подопечные Микеля Артеты вышли вперед на 25-й минуте, когда пенальти реализовал Пепе. Затем практически всю игру «Шеффилду» не удавалось сравнять счет, но на 87-й минуте Макголдрик все-таки восстановил равновесие.

    Когда казалось, что игра перейдет в овертаймы, в добавленное время героем для «Арсенала» стал Себальос, который нанес точный удар и принес «канонирам» путевку в полуфинал.

    Кубок Англии. 1/4 финала
    «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» — 1:2 (0:1)
    Голы: Макголдрик, 87 — Пепе, 25 (с пенальти), Себальос, 90+1«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Башем (Шарп, 75), Иган, Робинсон, Болдок (К. Фримен, 62), Лундстрем (Берге, 35), Норвуд, Флек, Стивенс, Макголдрик, Макберни«Арсенал»: Мартинес, Мустафи, Давид Луис (Холдинг, 54), Колашинац, Мэйтленд-Найлз, Уиллок (Себальос, 67), Джака, Тирни, Пепе (Папастатопулос, 90+3), Ляказетт (Нкетиа, 67), СакаПредупреждения: Флек, Робинсон
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