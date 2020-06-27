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    Слуцкий: У «Локомотива» в каждом матче есть возможности у чужих ворот

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    Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после поражения от «Локомотива» (0:2).

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Главная причина? В том, что мы не забили, хотя моментов у нас было достаточно. Уровень исполнительского мастерства у соперника выше, свои голы он забил.

    У нас и во вторые 45 минут были возможности отличиться, но не получилось. У "Локомотива" в каждом матче есть возможности у чужих ворот.

    Второй гол Миранчука? У меня нет полной уверенности в пенальти, надо пересматривать эпизод», — заявил Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

    «Рубин» обосновался на 11-й позиции в турнирной таблице РПЛ. 0

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